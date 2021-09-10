資金氾濫成災，存款利率降不停，扣除通膨後，形同實質負利率，錢可說是愈存愈少。根據中央銀行最新公布的第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率從第一季0.38％，下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.36％、創下歷史新低，且近二年半已大降20個基本點；放款利率則持平在1.61％的史上最低水準。

央行統計的本國銀行存款加權平均利率，2019年第三季時從第二季的0.56％降至0.55％的歷史新低後，至今年第二季已經連八季創史上新低，今年第二季再下滑2個基本點至0.36％，期間累計大減20個基本點。

銀行資金調度主管表示，以100萬元試算，年利率0.56％一年利息還有5,600元，到年利率0.36％就只剩3,600元，錢可說愈存愈薄，若扣除通膨的消費者物價指數年增率（CPI）後，利息收入遠低於物價上漲，等同於錢存在銀行會愈存愈少。根據主計總處最新的預估值，2021年全年CPI年增率為1.74％，央行的預測值也有1.60％，均遠高於存款加權平均利率。

全球因應疫情衝擊，全面降息及無限量化寬鬆（QE），大肆印鈔救經濟，造成資金氾濫成災，錢多到快滅頂。銀行資金調度主管指出，央行去年3月也降息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125％的史上最低，市場資金大增，還有台商及海外投資龐大資金回流，銀行錢滿為患無處可去化，存款可說是嫌多不嫌少，利率跟著直直落。

存款利息過低，也讓民眾甘冒一定的風險，積極「錢」進股市及基金等其他投資商品。銀行資金調度主管認為，這顯現在7月台股集中市場散戶占比衝高至74.7％的11年半新高，且活期性存款總餘額衝高至21.33兆元、連續21個月創新高，其中，代表散戶的證券劃撥存款帳戶更連九月創新高、增至3.07兆元。

國銀放款加權平均利率方面，第二季因反應政府紓困4.0低利貸款效應，持平在1.61％的史上最低水準。一來一往，存放款利差略增2個基本點至1.25個百分點，代表銀行如果單靠利差，還是不太好賺。

(時報資訊)