金融好年冬，金管會9日公布，今年前七月銀行、保險及證券期貨業稅前獲利共6,562億元，較去年同期大增近2,219億元，金額創同期新高，且只差194億元就可破歷年全年紀錄，以目前金控獲利速度來看，8月鐵定就可以創新高。

前七月銀行稅前獲利穩定成長近5.9％，保險業則成長99％，證券期貨業成長123％，若剩下四個月資本市場波動不要太大，金融業全年稅前獲利可望上看8,000億元。

保險及證券期貨業前七月稅前獲利都已超越2020年全年，主要是壽險業前七月投資收益達8,131億元，比去年同期增加1,728億元，帶動壽險業前七月稅前獲利3,042億元，比去年同期多賺1,537億元，成長幅度達123％。產險業前七月稅前則賺150億元，同比也成長51.5％。

證券商前七月稅前獲利亦逾772億元，比去年同期多賺逾467億元，主要是股市交易爆量、行情佳，券商自營及經營業務獲利都大增，券商亦是證券期貨業獲利創高的主力。另外投信業前七月稅前獲利91億元，比去年同期多賺近30億元；期貨業前七月稅前獲利30.09億元，則比去年同期減少3.66億元，是證券三業中唯一衰退者。

目前銀行業算是獲利平穩，前七月稅前賺2,476.4億元，比去年同期多賺137億元，銀行局副局長林志吉表示，主因是放款持續成長，淨利息收入增加。銀行業2020年全年稅前獲利3,708億元，推估，若銀行依現有獲利成長速度，全年稅前獲利應有機會破3,900億元。目前銀行獲利歷史高點是2019年的4,071億元。

(時報資訊)