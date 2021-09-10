民俗月剛落幕，房市推案潮隨即登場，最新調查顯示，今年「928檔期」房市相當熱鬧，在營建成本上漲、遞延效應、資金行情效應下，北台灣都會區推案量直逼2,700億元，年增逾千億元、年增幅高達64％，有機會挑戰史上928檔期天量紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔期推案量激增，主要是5月本土疫情爆發，使得推案普遍遞延至民俗月過後開賣；另外，去年第四季政府頻頻放話打炒房，讓建商推案觀望，以致於去年928檔期推案平淡、基期壓低，因此推升年增幅激增逾六成。

另，營建成本漲聲不斷，也使得這一波推案潮，每坪單價比原本規劃時要調高，總銷規模也相對順勢膨漲，推升「928檔」噴出大量。

住展雜誌調查今年「928檔」，案量集中在雙北市。新北市推案量最大，有近1,000億元新案登場，主力搶攻剛性需求的二、三房產品；主要戰區在板橋、新店、新莊與淡水，分別都有破百億新案推出。

台北市推案量約847億元居次，「元利森活莊園」、「敦仰」為兩大百億指標案；今年中、大坪數新案增加，不過30坪以下的小宅，在市場缺貨之際，可售戶數也明顯增多，低總價市場可望暫時解渴。

基隆方面，指標案為造鎮案「新橫濱」，總銷高達188億元，是基隆近年罕見的大案。桃園將有500多億新案推出，以中壢青埔案量最多，每坪開價已見到「5字頭」。

新竹將有百餘億元新案公開，上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而面臨缺貨，預期「飢餓行銷」將大行其道，沒門路連買房都難。

何世昌分析，房市熬過5月中疫情爆發的慘澹期，如元利、大陸建、國泰、潤泰、宏普、長虹、冠德等一線品牌建商，推案傾巢而出，七大代銷公司更同步推案，如海悅「敦仰」、甲山林「新橫濱」、新聯陽「國泰悠陽」、甲桂林「鐫萃」、創意家「全坤 X101」、傳真「宏國大道城B區」、信義「名毅吾山」，市場將非常熱鬧。

不過何世昌表示，疫情三級警戒後行政機關有核發執照降速問題，預期建照塞車、疫情是否擴散，將牽動後續房市。（相關新聞見A2）

(時報資訊)