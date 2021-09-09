兆豐金控９日舉辦線上法說會，會中宣布今年上半年「永續金融」年度目標已提前達陣，兆豐銀行除了完成赤道原則簽署，在「永續金融」例如綠能科技放款餘額高達800億元，達成率101％，5+2 新創重點產業放款餘額達4,155億元，達成率113％，此外，整體兆豐集團包括投資、發行、承銷國內綠色及永續發展債券共121 億元，達成率亦遠超過100％。

而兆豐保險除了辦理離岸風電及甜柿保險等綠色金融保險外，更大力推廣防疫及疫苗險，目前已展現相當成效，截止至今年7月底，防疫險已賣出約24萬件，保費收入達1.7億元，疫苗險已賣出約12萬件，保費收入達2,200萬元，防疫及疫苗險加總市佔率排名第三。

兆豐金控集團目前大部分子公司已都有永續金融的作品。例如，兆豐票券於今年8月17日與中租迪和簽署5年期20億元「永續指數連結商業本票」，為票券業首發的永續指數連結本票，未來兆豐票券將持續投資、發行或承銷綠色及永續發展債票券。

證券方面，兆豐證券於今年6月25日發行以「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」為標的指數之ETN，提供投資人更多元的ESG商品。未來兆豐證券亦將持續發行及承銷各項綠色、永續發展及ESG商品。而兆豐產險除了已在防疫與疫苗險拿下市佔前三大之外，未來兆豐產險也將持續推廣微型保險、防疫及疫苗保險、農業保險等，以落實永續金融發展。

兆豐金指出，集團各子公司除了將ESG因子納入決策考量，積極爭取新商機及獲利模式外，更為追求集團永續成長並建構永續發展藍圖，在年初已將「企業社會責任委員會」改為「永續經營委員會」，並擬定永續金融政策，以逐步落實集團ESG各項行動方案。此外，兆豐金在今年6月獲選臺灣證券交易所「公司治理評鑑前5％」，也持續獲選納入臺灣就業99指數、臺灣高薪100指數、公司治理100指數及FTSE4 Good臺灣永續指數成分股。

兆豐銀行在8月17日已完成簽署赤道原則，成為第二家公股金融機構簽署的銀行，對此兆豐銀指出，未來將採用赤道原則標準來審核授信案件，透過金融影響力與客戶共同邁向永續經營。

(時報資訊)

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