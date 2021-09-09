經濟部工業局副局長陳佩利今天說明《生技新藥產業發展條例》」修法，重點再把CDMO(生技代工業)納入租稅優惠。(圖／王玉樹攝)， 打造生技界「護國神山」。行政院今日(9)正式拍板通過《生技新藥產業發展條例》」草案，經濟部表示，已列立院優先審議法案，要力拚年底通過。新法除了修正資金投入、強化留才攬才誘因辦法，最重要是把CDMO(生技代工業)納入租稅優惠，並新增機械設備投資抵減，有助我業者「爭取國際疫苗代工訂單」。

《生技新藥條例》除原本適用新藥、高風險醫療器材對向外，因應全球新興應用科技，將再生醫療、精準醫療、數位醫療等也納入獎勵範圍。同時，把CDMO(委託研發及生產)，也就是生技代工業也納入對象。

為鼓勵研發與製造，草案新增「機械設備抵減」。生技廠商凡當年度購買機械設備、系統支出達到1000萬以上、10億元以下，可以抵減當年營業所得稅5％，或是分3年，每年抵減3％，上限不得超過當年營所稅額30％。

除了製造抵減，為鼓勵天使投資人，資金引進上也新增「個人投資所得減除」，除了原本法人股東本就有20％股款金額可抵減營所稅外，以後個人股東只要投資同公司100萬以上，且持股滿3年，那麼投資額50％也可以自所得總額檢查，每年減除上限500萬。

而正當此時，國際上搶AZ、莫德納、Novavax等國際疫苗代工訂單如火如荼，不僅我國對莫德納表達意願，鄰國南韓、日本、越南不是已經拿到代工契約，就是正積極爭取國際大廠合作機會。

對於修法把CDMO納入獎勵，經濟部工業局副局長陳佩利認為對「爭取國外疫苗代工訂單很大助益」。因為生技代工業可藉由機械設備投資抵減，多買設備，厚實自己，自然可以有機會爭取訂單。當然廠商自己也要相對多投入資金，買好的配備才行。

她認為，國內生技研發公司都小小的，畢竟這行業很燒錢、長不大，政府力推COMD，也是希望讓這些公司除研發外，也多接代工，可以多有收入多有經驗，然後長胖長大。

(時報資訊)