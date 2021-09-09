兆豐金在海外布局再傳捷報。對此兆豐金在9日法說會上指出，已獲准設置北越的海防辦事處，並力拚今年底前可完成籌設，同時兆豐銀看好金邊的經濟發展潛力和商機，也擬再爭取增設金邊大金歐支行。

根據最新統計，兆豐銀海外獲利今年前八月成長73％，其中布里斯本、倫敦、墨爾本、芝加哥、矽谷為獲利增幅最大的前五大分行，而香港、金邊、洛杉磯、矽谷、雪梨為獲利前五大分行。兆豐金在9日法說會上公布最新的海外獲利。對此兆豐金指出，兆豐銀行海外分行2021年1-8月提存後盈餘較去年同期大增73％，展現強勁成長動能，其中以澳洲、美國及柬埔寨表現特別亮眼，海外各分行的成長幅度，也顯示美澳地區經濟進展穩定，隨著近期台商加速進軍美國市場及新南向國家，兆豐銀更為看好美國及新南向國家地區分行的獲利前景。

澳洲方面，兆豐銀指出，因政府處理疫情得宜且推出刺激經濟措施，澳洲地區分行2021年1-8月獲利亦較去年大增成長157％，成長力道強勁；美國方面，因疫後解封經濟復甦帶動恢復獲利，矽谷分行獲利成長117％，洛杉磯分行也成長17％；東南亞的金邊分行，2021年1-8月獲利較2019年同期成長25%，已成兆豐銀行獲利第二大的海外分行，代表近年來在地化經營及持續拓點的策略成功。

(時報資訊)

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