美國能源部8日發布報告指出，太陽能發電占美國總發電量的比例，2035年前要衝高到37％，2050年占比進一步擴大到44％，前提是美國能源政策須大刀闊斧改革，減少對石化燃料的依賴。

能源部指出，目前全美發電量僅3％來自太陽能，若要消除電力部門排放的溫室氣體，必須盡速擴大太陽能發電的規模。

根據能源部報告，太陽能發電比例要拉高到44％，2020年至2050年的公私部門投資，須大幅增加5,620億美元。

不過報告提到，投資太陽能發電及其他乾淨能源，能降低隨污染而來的健康成本，估計可帶來1.7兆美元的經濟效益。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）指出，朝乾淨電力轉型的好處勝過成本損失，「研究闡明了太陽能這種最便宜且成長最快的乾淨能源形式，到了2035年，可滿足所有美國家庭的用電需求，過程中會聘用150萬人之多。」

拜成本大跌及政府補助之賜，無論是美國本土或海外，太陽能產業迅速擴張。能源部指出，現有的太陽能發電量，其中五分之一都是在去年建置完成。

美國太陽能產業協會（SEIA）與能源研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）即將發表的報告顯示，今年美國太陽能安裝量將新增26吉瓦（gigawatts），預估2023年增加到33吉瓦。

但獨立投行Evercore ISI在報告中指稱，電力結構偏向太陽能「是極具挑戰性的任務，未來4年美國的太陽能安裝量，年年都須達今年的2倍。」

太陽能產業原本就是拜登總統施政重點之一，他積極鼓吹重塑美國電力部門，以期實現2035年前淨零碳排目標。拜登也將全力發展太陽能和風電，視為創造國內就業機會的一大來源。

然對中國原料及太陽能板過度依賴，被認為是美國發展太陽能的一大障礙。中國的太陽能供應鏈遭指控強迫勞動，中國當局予以否認。

(時報資訊)