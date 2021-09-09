美國半導體巨頭高通（Qualcomm）執行長 Cristiano Amon近日受訪指出，若歐洲汽車廠商提振本土車用晶片產能能吸引晶圓代工夥伴，高通也不排除與其合作，若從德國晶片大廠英飛凌（Infineon）談話方向，比起跟英特爾合作，似乎與台積電合作意願更高，但考慮到成本，歐洲設廠成本要比亞洲成本高出40%。

據《路透》報導，Cristiano Amon在慕尼黑舉辦的德國國際車展（IAA）指出，歐洲當地的晶圓代工廠已經在安裝設備，並準備開始量產，但是法國政府以及歐盟正在進行對話，希望更多晶圓代工業者前往當地興建先進製程為主的晶圓廠。Cristiano Amon說明，該公司大多數產品都採用先進製程，大多數的產能落在台灣、南韓以及美國，他非常支持歐盟吸引更多業者前往歐洲設廠，Cristiano Amon強調，若有先進製程產線建立，高通絕對非常有興趣。

高通過去12個月面臨晶圓代工產能不足，與供應商協調付出許多努力，期盼解決全球晶片荒問題。Cristiano Amon認為，供應鏈緊繃問題可能要等到2022年才會有所舒緩，並強調全球26家汽車品牌，有23家與高通合作。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）7日也趁著慕尼黑車展之際宣布，未來10年將在歐洲投入800億歐元（950億美元）建置2座晶圓廠，擴充在當地的晶片產能，打算在愛爾蘭興建晶圓廠，服務車用晶片。

台積電今年7月股東會，董事長劉德音在回應股東提問透露，台積電正在評估赴德國設廠，這讓英飛凌執行長 Reinhard Ploss 在財報會議特別提及，歡迎台積電前來投資，Reinhard Ploss指出，英特爾並未與英飛凌有緊密合作，反而台積電的技術與他們需求更為相近，明顯對台積電的偏好優於英特爾。

報導指出，市場人士認為，台積電一直與歐洲的英飛凌、博世 (Bosch)、恩智浦 (NXP)於德國設立晶圓廠進行協商，若一切順利，歐洲半導體聚落德國德勒斯登將成最家設廠地點，不過這些被點名的廠商都拒絕評論。

Reinhard Ploss先前提到，歐洲打算建立自主先進製程生產線，甚至擁有2奈米製程生產線，目前有實力跨足的，就屬台積電、三星電子，但Reinhard Ploss質疑，有多少客戶用得到2奈米製程？Reinhard Ploss認為，歐洲的手機、PC使用者多，但品牌少，歐洲應該更專注在傳統製造業發展優勢來發展，質疑歐洲將建立2奈米製程放在首要目標的成效。

英特爾呼應歐洲的計畫， Pat Gelsinger 透露，希望爭取歐洲補助與政策支持，在歐洲建立先進製程晶圓廠。不過，《華爾街日報》指出，英特爾打算在歐洲擴展晶圓代工業務，還得拿到比競爭對手更多、由荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)獨家提供的極紫外光(EUV)微影設備，才有能力擴大先進製程產能。

不過，《金融時報》先前報導指出，波士頓諮詢（Boston Consulting Group，BCG）、半導體行業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）今年上半年發布研究報告指出，美國建立晶圓廠的成本比亞洲高25~50%，英特爾更指出歐洲相比亞洲成本高出30~40%，專家認為，很難想像哪個歐美國家願意承諾補助40%成本給台積電，這導致保護國安以及供應鏈的目標難以同時達成，相比之下，日本設廠成本更小，更容易達標。

(時報資訊)

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