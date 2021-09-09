意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出之STDRIVEG600半橋閘極驅動器輸出電流大，上下橋輸出訊號傳播延遲為45ns，能夠驅動GaN加強型FET高頻開關。

STDRIVEG600的驅動電源電壓最高20V，還適用於驅動N溝道矽基MOSFET，在驅動GaN元件時，可以靈活地施加最高6V閘極－源極電壓（Gate-Source Voltage，VGS），確保導通電阻Rds（on）保持在較低水準。

此外，驅動器還整合一個自舉電路，可最大限度降低物料清單成本，簡化電路板布局。自舉電路使用同步整流 MOSFET開關二極體，使自舉電壓達到VCC邏輯電源電壓值，讓驅動器只勳使用一個電源，而無需低壓降穩壓器（Low-Dropout Regulator，LDO）。

驅動器內建完備的安全保護功能，其中，高低邊驅動欠壓鎖定（UVLO）可以防止功率開關二極體在低效率或危險狀況下運行；互鎖保護則可以避免開關二極體交叉導通。其他保護功能包括過熱保護、省電關閉功能專用腳位。

STDRIVEG600適用於高壓PFC、DC/DC和DC/AC轉換器、開關電源、UPS電源系統、太陽能發電，以及家電、工廠自動化和工業驅動設備的馬達驅動控制等應用。

(時報資訊)

#驅動器 #開關 #電壓 #保護 #GaN

主要市場指數

紐約道瓊
35044.81 +13.74(0.04%)
00:36
S&P500
4514.81 +0.74(0.02%)
00:36
Nasdaq
15327.88 +41.24(0.27%)
00:36
費半指數
3409.47 +31.79(0.94%)
00:36
日經225
30008.19 -173.02(0.57%)
09/09
南韓KOSPI
3114.70 -48.29(1.53%)
09/09
香港恆生
25716.00 -604.93(2.30%)
09/09
上證指數
3693.13 +17.94(0.49%)
09/09
深圳成指
14698.53 +10.45(0.07%)
09/09
英國FTSE
7024.21 -71.32(1.01%)
09/09
法國CAC
6684.72 +15.83(0.24%)
00:05
德國DAX
15623.15 +12.87(0.08%)
09/09

延伸閱讀