意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出之STDRIVEG600半橋閘極驅動器輸出電流大，上下橋輸出訊號傳播延遲為45ns，能夠驅動GaN加強型FET高頻開關。

STDRIVEG600的驅動電源電壓最高20V，還適用於驅動N溝道矽基MOSFET，在驅動GaN元件時，可以靈活地施加最高6V閘極－源極電壓（Gate-Source Voltage，VGS），確保導通電阻Rds（on）保持在較低水準。

此外，驅動器還整合一個自舉電路，可最大限度降低物料清單成本，簡化電路板布局。自舉電路使用同步整流 MOSFET開關二極體，使自舉電壓達到VCC邏輯電源電壓值，讓驅動器只勳使用一個電源，而無需低壓降穩壓器（Low-Dropout Regulator，LDO）。

驅動器內建完備的安全保護功能，其中，高低邊驅動欠壓鎖定（UVLO）可以防止功率開關二極體在低效率或危險狀況下運行；互鎖保護則可以避免開關二極體交叉導通。其他保護功能包括過熱保護、省電關閉功能專用腳位。

STDRIVEG600適用於高壓PFC、DC/DC和DC/AC轉換器、開關電源、UPS電源系統、太陽能發電，以及家電、工廠自動化和工業驅動設備的馬達驅動控制等應用。

(時報資訊)