MOSFET廠商力士（4923）9日公布2021年8月合併營收為9,505萬元、年增66.31％。力士表示，雖部分訂單因中國大陸客戶遞延出貨，使得8月營收較上月減緩，但受惠於PC與筆電、智慧型手機等應用領域的客戶需求增加，帶動公司MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務穩健增長，是公司今年以來營收成長的關鍵。

力士多年來深耕中低壓MOSFET專業設計，以穩定的產品品質與供貨量，深獲包括HP、ASUS等多家國際PC/NB等品牌廠商客戶高度信賴與肯定。近年來受惠於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6／WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，催生整體MOSFET 需求用量大增，創造力士持續保持良好的訂單能見度。

力士目前積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，以期助力今年整體營運保持良好的成長動能。

再者，觀察近日東南亞地區以封城策略防堵Delta變種病毒蔓延，致使當地半導體廠及IDM廠自有廠等營運被迫持續降載、產能供給持續吃緊，力士已著見國際IDM廠可能開始進行全球產能調配，其火力預計集中轉至中高階市場、車用等供應，MOSFET恐因產能排擠下帶來一波缺貨效應，力士有機會迎來更多訂單交期長、其他客戶轉單以及毛利率優於平均水準的訂單合作機會。

展望2021年下半年，力士維持審慎樂觀看法。除了既有訂單保持良好的出貨動能外，公司團隊們積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭，在新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可。

力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，催動公司來自電源領域的營收比重持續增加，並在優化產品結構下，精進公司未來毛利率與獲利之表現。

(時報資訊)

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