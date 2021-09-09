半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公布2021年8月合併營收達5.01億元，刷新歷年同期新高，並較去年同期的3.58億元成長39.92％。累計2021年1至8月合併營收達35.07億元，亦創歷年同期新高，較去年同期成長30.59％。

朋億表示，受惠兩岸半導體、記憶體等主要客戶加速擴建計畫步伐，拉升旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備出貨及工程服務之訂單表現，整體產能稼動率隨著主要客戶拉貨力道放大而同步增加，其中持續受惠銳澤資源整併，帶動8月台灣地區營收較去年同期成長73.35％，挹注8月、累計前八月營收雙創歷年同期新高之關鍵。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年或明年全球半導體設備市場規模將達1,000億美元，其中韓國、中國、台灣等區域更是首次半導體設備資本支出各超過200億美元，且各國政府大力推動扶植半導體自製趨勢，預估未來10年將加大力度投資半導體晶圓廠提升晶片製造產能。朋億指出，看好全球5G、遠距辦公／教學、電動車與車聯網等市場需求持續拉升，推動全球半導體產業迎來爆發性成長空間，進一步增加新廠擴建、提高產能計畫，有助於創造朋億良好業務接單環境。

朋億進一步指出，公司近年持續深化垂直水平技術資源整合，針對不同高科技產業及專案開發各種創新技術、系統控制、施工工法與設備改良，掌握化學品在輸送物質包含強酸、強鹼符合高度安全性的要求、設備潔淨度及穩定性高的關鍵技術，加上今年第二季起結盟銳澤效益發酵，更完善朋億於氣體設備供應服務整合，有助於全力拓展兩岸業務接單契機，挹注整體營運表現。

展望2021年第三季，朋億持審慎樂觀看法。觀察目前主要客戶仍保持良好訂單需求，創造整體在手訂單金額創上櫃以來新高，隨著下半年進入兩岸高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務認列之產業旺季，有望逐步加速工期施作及認列進度，併入銳澤實業資源整合之效益亦將持續放大，於台灣之氣體二次配系統接單良好表現，有望帶動銳澤營收比重持續成長，雙雙助力朋億下半年整體營運繳出優於上半年的亮眼成績單。

(時報資訊)

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