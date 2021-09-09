新冠肺炎疫情從2021年5月大爆發，到這波Delta病毒再起，衝擊國內經濟，但國人刷卡力道不減反增！金管會銀行局副局長林志吉9日公布最新統計，2021年前七月國人刷卡金額達1兆7,713億元，較去年同期的1兆7,403億元還多310億元，年增率達1.78％，林志吉分析，雖然今年疫情較去年嚴重，但是從5月中旬才開始爆發，所以前七月簽帳金額還未完全顯現出衝擊。

林志吉指出，7月當月簽帳金額約3,354億元，較6月份的2,153億元增加1,201億元、增幅近56％、創下史上同期次高紀錄，僅次於去年七月的3,626.3億元。他分析，今年7月簽帳金額較去年衰退7％，主要原因是去年國內疫情緩和、消費力道未減，而今年國內因確診案例增多，餐廳也無法內用、影響民眾外出消費意願，導致消費力道不如去年。

林志吉分析，今年7月份刷卡金暴增原因與去年相同。主要是因應疫情、去年與今年所得稅繳稅期限皆展延至6月30日，因而遞延至7月入帳，金管會調查10餘家大型發卡機構，光是刷卡繳稅的簽帳金額就大增1,089億元。

就個別銀行單月簽帳金額來看，2021年7月以中信銀的699.81億元奪冠，占整體國銀7月簽帳額的20.86％、其次為玉山銀的536.5億元、國泰世華銀則以471.01億元拿下第三名。

在電支方面，因應新電支條例7月上路，金管會整合電子票證和電子支付業務統計，原本悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫共4家電子票證併入電支機構中，並改稱「儲值卡」，所以原本的5家專營電支機構變成9家及20家兼營電子支付機構（含銀行及郵局）。

在儲值卡方面，截至7月底為止，總流通卡數約1億4,178萬張，月增99萬張；7月消費金額約46.2億元，月增6.4億元；儲值總餘額約115.6億元，較上月底減少0.6億元。

在電支帳戶方面，截至7月底為止，總使用者約1,421萬人，月增32萬人；7月代理收付實質交易款項金額約75.3億元，月增4.5億元；7月辦理國內外小額匯兌金額約55.2億元，月增3.3億元。林志吉表示，7月辦理國內外小額匯兌業務金額，一卡通約占33億元、街口支付約占20餘億元，即7月電支機構的國內外小額匯兌金額幾乎全數由這2家貢獻。

（金管會銀行局副局長林志吉。圖／視訊截圖）

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