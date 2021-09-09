台新銀行繼8月27日搶先預告五倍券加碼，讓民眾「五倍變七倍」，9日行政院正式公告振興五倍券細節後，再加碼數位綁定優惠，五倍券直接升級「十倍券」，鼓勵國人消費，振興全台經濟。

台新銀行表示，民眾綁定台新銀信用卡領取數位券，包含去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定台新信用卡領取五倍券，或首次申辦台新信用卡戶，均可獲加碼回饋。針對政府新增不同戶籍家人可「共同綁定」政策，若採共同綁定可再獲額外刷卡金，合計贈最高2,000元。

台新銀行指出，因應年底消費旺季，自10月8日政府開放五倍券消費起，至11月30日止，刷台新Visa信用卡，單月滿3萬元獲2％回饋，每人回饋上限3,000元，等於每刷滿5萬元再多得到一倍回饋。刷完政府發放的5,000元額度後，再獲得最高5,000元，最高讓五倍變十倍。

同時還有台新銀信用卡優惠，如持指定台新銀信用卡及「振興五倍券」數位標章，至國內五星艾美酒店用餐75折優惠，申辦FlyGo卡還可拿到Uber Eats的8個月優饗方案、滿額免運費，越早綁定優惠越多。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟提醒，為掌握振興數位券最新消息，民眾可先下載台新銀行Richart Life APP，成為Richart Life會員，可即時收到綁定提醒通知、加碼優惠懶人包等第一手資訊。另只要完成Richart數位銀行開戶任務，即可獲100元用戶禮，後續使用雙狗卡消費滿5,000元，符合振興五倍券領取資格，還有機會獲1,000元刷卡金，不斷放大振興數位券。

(時報資訊)

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