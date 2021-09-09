金管會主委黃天牧的「深惡痛絕」，有銀行就吃上3千萬元的罰單。金管會9日公布，到今年8月底，銀行局、保險局及證期局已對金融機構開出110張重大裁罰的罰單，共罰鍰2億1,833萬元，其中銀行局、證期局都已超過2020年全年的罰鍰金額。

銀行局前八月已開出10張重大罰單，共罰鍰金額9,289萬元，而2020年全年銀行局也是開出10張罰單，罰鍰8,750萬元，等於才到8月，今年罰鍰金額就已遠超去年全年的量。

銀行局副局長林志吉表示，主要是今年有單一罰單3千萬元、也有一張就2,500萬元，因此總金額會比去年高。

而今年吃3千萬元罰單的就是台新銀行的理專監守自盜案，也是黃天牧深惡痛絕的案件類型，因此被銀行局加重處罰；另一案則是日盛金大股東建群投資，無法完成最終實質受益人申報，違反金管會的股東持股透明化方案，被罰2,500萬元。

一向罰鍰金額較小的證期局，今年前8月也已開出45張金融機構的罰單，金額累計3,284萬元，去年全年則是36張罰單，合計罰鍰2,362萬元，等於證期局也是「超前進度」。

證期局副局長蔡麗玲表示，今年主要是有三家投信涉及勞動基金人員炒股案，一家被罰450萬元，合計就有1,350萬元，所以讓今年罰鍰金額提高。

保險局部分前8月罰案共55件，罰鍰金額9,260萬元，去年全年保險局是罰單王，即開出67張、罰鍰金額1億3,560萬元，今年還沒有「突破」，但若以去年前八月有43件、合計罰鍰6,400萬元來看，今年還是「成長」了，但去年第四季有壽險公司投資疏失的重大裁罰，今年應該是較難超越。

(時報資訊)