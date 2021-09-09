65歲資深藝人澎恰恰去年欠下2.4億巨債宣布破產，8日又傳出傳訊給友人佩真「今晚，是我人生的最後一晚」，令親友擔憂不已，深怕他會做出什麼傻事，幸好他人平安沒事，經紀公司9日也代他致歉，強調絕無為了不還債而輕生之事。澎恰恰驚傳失聯一事，引發輿論熱議，更有網友在PTT發文指出，澎恰恰犯了債主最擔心的兩件事，直言搞不好現在債主比澎恰恰心情更差。

澎恰恰驚傳失聯一事，引發輿論熱議，更有網友在PTT發文表達另一觀點，直指債主會追債，不外乎是擔心兩件事，人突然不見與狀況不好，因為這兩件事下場都一樣，會讓債主拿不到錢。

網友更以曹啟泰當年負債1.6億，選擇把所有債主找來吃飯認識，最終順利在5年內償還債務為例，感嘆澎恰恰現在鬧這齣，不正好就是犯了債主最擔心的兩件事，認為澎恰恰這樣反而會令債主追債追得更緊，「然後澎利用媒體，某種程度上算對債主道德勒索『你追債這麼緊 萬一我怎樣 你就是殺人犯』。」認為澎恰恰債主進退兩難，搞不好現在債主心情比澎恰恰更差，因為追不追債都是煩惱。

這篇文章隨即在PTT引發熱議，網友意見大不同「他拚一點能還完啦，但老是搞這種的除非是債主逼太狠否則沒好處」、「債主也真可憐」、「我現在已經覺得他的債主比他本身可憐」、「曹倒債才30歲，澎65歲了，不太能比」、「2.4億很多，為什麼你們都講得很簡單」。

(時報資訊)