外貿協會台灣經貿網擘劃B2B企業數位跨境新藍圖；9日與Google發布最新台灣企業跨境關鍵報告，其中發現2020半數跨境企業銷售衰退，但有近五成對2021樂觀，且有組織擴編計畫，貿協並與Google同步發表「企業數位跨境診斷網頁」提供客製服務。

貿協董事長黃志芳指出，貿協將持續與多方數位貿易夥伴，一同協助企業運用數位工具、數位轉型，智慧跨境，自去年疫情爆發後，全球展會、產業發展停擺或取消，轉為線上展、線上洽談、拓銷團等，在經濟部委託下全年專案輔導5,700家企業強化數位貿易，2萬家企業數位轉型，因應數位巨浪，未來貿協將更深度與Google等數位夥伴合作，並以輔導企業擴大數位貿易為長程目標。

今年度的「台灣企業跨境關鍵報告」主要針對300家外銷占營業額50％以上企業進行調查，調查結果將企業分為「傳統型」、「成長型」、「成熟型」「混合型」4大類型，並針對此4類型痛點提出解決方案。貿協表示，B2B電子商務為全球趨勢，以出口為導向的台灣企業更應積極導入數位轉型，善用各類數位工具，無論是官網、虛擬展館、線上展覽、第三方電商平台、線上企業形象及商品曝光、數位行銷等經營，才能因應未來商務採購需求，成功智慧跨境。

此次活動貿協與Google也同步發表「企業數位跨境診斷網頁」，企業廠商可運用此網頁檢測公司所屬類型及所處數位階段並獲建議。「企業數位跨境診斷網頁」也將作為下一階段雙方共同提供廠商服務的基礎，規劃依不同類型的廠商提供數位課程、諮詢及客製化數位行銷服務，以成功迎戰新世代數位商務。

（貿協董事長黃志芳指出，將持續與多方數位貿易夥伴，一同協助企業數位跨境。圖／貿協提供）

(時報資訊)