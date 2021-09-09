輝達（Nvidia）8日向歐盟反壟斷監管機構提出申請，請求批准該公司斥資540億美元收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的交易。歐盟將在10月13日做出裁決。
輝達於聲明中表示：「我們正配合歐盟主管機關進行審查，期待與歐盟執委會溝通並化解相關疑慮。這項交易不僅對安謀有利，也將造福安謀晶片技術授權對象、有利市場競爭並促進晶片產業發展。」
歐盟執委會官網顯示，歐盟反壟斷監管機構將在輝達提出申請後展開為期25天的初步調查，預計10月13日做出裁決。歐盟可能無條件批准輝達收購安謀，但也可能要求輝達讓步。假設輝達無法滿足歐盟提出的讓步條件，歐盟將展開長達四個月的全面調查。
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