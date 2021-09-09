民進黨台北市議員王世堅。 (資料照片) 行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，行政院長蘇貞昌今（9）日拍板按照既定時程啟動，9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路，使用期限至明年4月底。民進黨台北市議員王世堅表示，「舉國歡騰、普天同慶」，「驚天地泣鬼神」，這真的是不簡單！

民進黨台北市議員王世堅今（9）日在政論節目《國民大會》指出，希望他把握僅有的任期，好好地做。五倍券如果連電商、網購都可以，那幹嘛發行？就照給現金就好了，這就是要玩。現在不只五倍券，各部會農遊券、藝FUN券、動滋券，可以說文化部、體育部、農委會都動起來，這些部會跟著行政院一起玩、一直玩、一路玩。我們要行政院是「幹大事」，國土規劃、縣市整併、縣市升格，還有產業遇到的大問題，不但要解決，還要預見。

王世堅說，現在全民都希望就端碗滷肉飯過來，趕快來就對了。「你來什麼我們吃什麼」，你要發五倍券你就發吧，發放的同時，「舉國歡騰、普天同慶」。哪有說政府要發放，民眾不高興的？沒有啦！要發放給民眾，像蘇院長這樣「驚天地泣鬼神」，這真的是不簡單，歷史上會留下一筆。

王世堅強調，他也不再講五倍券與現金的比較，他只說，如果三倍券五倍券這麼好，那我們國家應該把它法制化，一年至少發個一兩次，最好發個8次10次，因為可以提升經濟嘛，不是嗎？提升經濟就靠3倍券、5倍券，把它法制化，發個10次8次，我們的經濟就可以超日趕美。且既然印製了，就用3倍券5倍券取代新台幣，叫做「新新台幣」，也是一項大改革。希望行政院切記，法制化、發兩三次，最好發個10次8次，取代新台幣！

(時報資訊)