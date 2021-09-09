兆豐銀行也在今日加入戰局，直接宣布將讓振興5倍券升級成「振興10倍券」，民眾只要持兆豐任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的5000元，還能抽全額返現超值好禮，最大獎為5000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券。

綁定完成還能直接獲贈市價300元的台灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價3980元的「台灣吧20吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎5000元全額返現振興金，總價值將高達14280元，超級划算。

除了祭出綁定禮及舉辦抽獎活動大送5000元振興金、台灣吧獨家口罩禮盒、7-11咖啡等多樣好禮，兆豐銀行也同步推出線上線下超值活動，讓民眾消費能獲得更多回饋。首先配合即將到來的百貨周年慶，兆豐特別推出全台32家指定百貨刷卡不限金額加碼1％現金回饋的好禮，每人最高可獲得1千元，等於刷達10萬元才封頂，另外，累積滿額還可抽最高1萬元的刷卡金，讓全台民眾都能盡情血拚。

此外，由於今年振興券可以在電商及外送平台使用，兆豐銀行也與六大網購平台合作，推出分期滿額最高1500元回饋活動，包括momo、PChome、Yahoo購物中心、東森購物、蝦皮及生活市集，刷兆豐卡都能獲得優惠；尤其外送正夯，兆豐也推出每週五、六、日於Uber Eats或foodpanda美食外送平台累積消費滿300元並完成登錄，即享加碼12％現金回饋優惠，非常適合民眾多加利用。

有別於去年多數人領實體振興券，今年在疫情影響之下，為了避免現金交易傳播病毒的風險，許多民眾都已養成數位支付的習慣，尤其今年家戶共同綁定的新措施，等於可由同一人統一消費，整筆費用也能統一控管，更可免除多人外出消費的風險，提升防疫機制。

提醒民眾，數位振興券綁定時間將從9月22日正式開放，直到明年4月30日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為9月22日至10月1日，除主綁人外，其餘綁定者若欲更動，需在10月6日中午前修改，接著10月8日就可以正式開始消費。

(時報資訊)

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