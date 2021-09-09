今年的第14號颱風「璨樹」已經在8日增強為中度颱風，不少民眾興起想要投保颱風洪水險的念頭，台灣《保險法》權威劉北元指出，投保颱風洪水險除了要找對方法、也要選對時間，更要摸清這類保險的「不理賠範圍」，這樣才能為自己的財產規劃更為完善的保險方案。

劉北元指出，目前保險市場中，颱風洪水險並不是獨立的商品，因此也無法供客戶單獨投保。想要買颱風洪水險的人，必須是家中的房屋已經有投保住宅火災保險，才能向保險公司要求加繳保險費，投保颱風洪水附加保險，遇到因為颱風造成的損失，才能獲得理賠。換句話說，如果房屋只投保住宅火災保險，而未加買颱風洪水附加保險，一旦遇上颱風的損失，保險公司是不會理賠的。

值得注意的是，不少民眾以為只要投保颱風洪水險，颱風造成的損失都能獲得理賠。對此，劉北元提醒，颱風洪水險並非「風來就保、遇水就賠」，其損失必須是直接因颱風洪水所造成的，才屬於理賠範圍。如果是間接因為颱風洪水所造成的損失，就不在理賠的範圍內了。

舉例來說，家中因為颱風停電二天，造成冰箱內部存放的食物腐敗毀損，這就屬於間接損失，因為冰箱內的食物並不是直接因颱風或洪水造成損壞；但是，如果是因為家中淹水，冰箱被洪水沖走，那麼除了冰箱之外，連帶裡面存放的食品，保險公司都應理賠。

至於不少精打細算的民眾為了節省保費，經常會趕在颱風季來臨前（大約是5月前後）才向保險公司加保颱風洪水險，等到颱風季節一過又想辦理退保，拿回部分保險費。劉北元認為，這個做法對於投保人而言未必有利，在不了解保險合約內容時，這樣的做法反而會得不償失。

劉北元表示，上述做法除了會導致整體保險費率的扭曲外，在保險實務上，目前保險公司的做法是針對在每年5至10月中途加保者，要求必須按全年保費的100％來計算保費，而且中途退保的人也不會給予退費，因此，想要中途加保、提前退保的民眾，可要三思了。

(時報資訊)