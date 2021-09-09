盤元線材大廠官田鋼（2017）8月合併營收為2.72億元，累計合併營收為27.93億元，單月稅後淨利為0.45億元，單月每股稅後淨利為0.14元，累計稅後淨利為5.06億元，EPS為1.54元。

(時報資訊)

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