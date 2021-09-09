天性中像什麼動物，最適合當壽險業務員？中國人壽推行二年多的「動物選才法」，發現16種動物在適當引導下，都能在壽險業務中存活，其中定著率最高的是「大象」。

疫情衝擊下，人際間減少接觸，讓壽險業務工作難度大幅提升，中國人壽9日表示，運用「動物選才法」因材施教，再搭配四「新」法案，協助業務員提升行銷與增員能力，並用AI與大數據找到對的客戶，在15個月內加速晉升等，讓中壽今年前七月業務員淨增加數及成長率都是壽險第一名。

所謂的動物選才法是中壽在2019年開始推行，以性向測驗及大數據模型，將新人分為16種動物，如最具企圖心的老鷹、最具工作耐力及持久性的大象，還有具領導力的狼，具有親和力能拉近與客戶關係的有樹獺、企鵝、狗、海豚；善於分析與思考的有貓、海貍、貓頭鷹；勇於接受挑戰或極具好奇心的有獅子、鸚鵡、狐狸，能不斷要求自己與盡責完成工作的如天鵝、蜜蜂、鹿，各種動物有各自的個性與特點，中壽再針對每位業務新人「因材施教」。

同時，中壽啟動四「新」方案協助業務員定著，一是新課程，提供行銷、增員及主管三大系列課程；二是新輔導，分六大場景，由主管陪同拜託或績效輔導等，協助新人跨越障礙；三是新晉升，提供相關獎勵方案，新進人員最快15個月可晉升中階主管，即襄理層級；四是新工具，即運用數位工具，協助業務員強化專業知識及行銷能力。

中壽強調其獨家發展的業務員輔助神器「i-Agent」，透過敏捷式開發，建構出完整的數位黃金圈，可協助業務員「訓」與「練」同時並進。中壽並擘劃「大．人．生」數位藍圖，即積極運用「大」數據加值服務、「人」工智慧應用及「生」態圈串聯，強調從行銷推廣到組織發展完整串接，優化保險體驗，讓保險服務永續推進。

據壽險公會統計，今年前7月壽險公司登錄業務員人數減少6,301人，而中壽則是逆勢增加587人，成長4.4％，在業界中排名第一，總登錄人數已逼近1.4萬人。

（中國人壽訴求以動物選才法，依不同方式協助新人克服行銷障礙。圖／業者提供）

(時報資訊)

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