韓媒近日報導，台灣手機大廠HTC有意重返韓國市場，打算藉著接下來的5G換機潮，推出中低階5G手機一搏，不過韓媒也認為，HTC能否甩掉之前被市場淘汰的陰霾，關鍵在於跟當地電信商的合作是否順暢，目前傳出可能透過銷售VR裝置的據點同時銷售手機。

韓國ET News報導，即使韓國高階智慧手機市場已被蘋果及自有品牌分食，但HTC瞄準5G中低階手機市場的需求，看好接下來的5G換機趨勢，盼透過先前建立起來的品牌聲量，走出跟大陸手機廠商不一樣的銷售路線，目前該機款的主要市占由三星及小米吃下。

報導指出，HTC睽違9年重返韓國，近期已展開招募人才的動作，包括業務拓展人員、銷售經理等職缺，可能都是為了與韓國當地電信商合作做準備。此外，由於HTC旗下虛擬實境（VR）的頭帶裝置產品已在2016年進軍韓國市場，可能會透過這些管道販售手機。

報導也點出，HTC能否順利重返韓國市場，最大關鍵在於跟當地電信商的合作，目前三大營運商SK Telecom、KT 和LG未有引進HTC的相關計畫發表，但有不具名的營運商表示，「考量消費者的選擇，加上可以提振競爭力，歡迎三星和蘋果之外的手機商參與。」

不僅HTC有意重返韓國市場，聯想集團旗下的摩托羅拉（Motorola）也準備回歸韓國，整體而言韓國手機市場的競爭將越來越激烈，消費者的選擇也會因此增加不少。

摩托羅拉是在2013年停止韓國業務，HTC則是在2012年宣布關閉韓國辦公室撤出市場，主因在於當時韓國有高達99%的手機市占掌握在當地自有品牌手上，外國廠商僅能爭奪1%的商機。

(時報資訊)

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