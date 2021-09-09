同樣受惠顯卡出貨回溫，加上筆電在可套料出貨提升下，微星（2377）8月營收一舉衝上歷史單月新高、達184.79億元，較7月增長27.22％，並較去年同期成長39.2％。

累計微星今年1到8月合併營收1,273.31億元，年增39.99％，已超越2020年之前的各年度營收表現，今年度營收拚雙位數增長的目標，將可望輕鬆達陣。

看好PC後市在混合式工作新型態興起、帶動下一波需求，微星今年以「科技美學」為設計主軸、配置全新MSI Logo的商務筆電系列，再推出採用360度翻轉設計，及16：10黃金比例觸控螢幕的新品Summit E16 Flip，以輕巧多變的使用模式滿足各種商務情境需求。

Summit E16 Flip最高搭載最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片，並搭配Dynamic Cooler Boost全新散熱設計，將風扇音量降至35分貝以下。長達11小時的電池續航力，具快速充電功能，搭配專屬的MSI Pen，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，加上強化的企業級安全機制，包括採用信賴平台模組（TPM）2.0技術、內建指紋辨識功能，及可透過BIOS的裝置鎖定功能，關閉USB連接埠、SD卡槽使用，為商務人士打造更完整的工作平台。

全新Summit E16 Flip翻轉觸控商務筆電預計於9月下旬，在MSI授權購物網及實體門市同步開賣，建議售價NT61,900起。同時為回饋消費者支持，Summit E16 Flip、及今年8月以後出廠的MSI商務及創作者系列之指定機款，將預載Microsoft 365個人版一年期（市價1,990）。消費者購買後，請於Windows作業系統啟用後的180天之內啟用Microsoft 365，開啟Office任一程式並依照指示步驟完成Microsoft 365啟用。

（全新MSI Summit E16 Flip採用全新logo設計，螢幕比例是以1.618接近完美黃金比例。圖／微星科技提供）

(時報資訊)

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