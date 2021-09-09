鼎炫-KY（8499）公布2021年8月合併營收達新台幣2.57億元，較去年同期成長7.58％，創單月營收歷史新高。累計2021年1至8月合併營收達17.02億元，同創歷年同期新高水準，較去年同期成長19.38％。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業銷售暢旺，EMI材料主要客戶延續良好備貨力道，隨著客戶新產品上市計畫持續擴大訂單需求，另一方面，衡器事業受惠外銷代工客戶訂單持續回升，加上集團持續深化旗下T-Scale自有品牌於中國地區業務銷售表現，挹注衡器事業8月營收較去年同期大幅成長，雙事業同步發力，帶動8月營收繳出歷年單月新高之成績。

鼎炫-KY指出，為擴大集團中長期營運良好成長空間，戮力深化兩大事業競爭利基、全球接單業務與生產效率調配等策略，EMI材料事業積極強化5G材料垂直整合版圖，攜手日本材料商進行5G新材料開發，期能搶進全球車用電子、移動及穿戴電子和醫用柔性電子等材料市場商機，此外，衡器事業隨著近兩年完善旗下電子衡器、智能衡器產品規格升級，以及「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台整合與T-Scale區域經銷業務調整等效益逐步顯現，帶動衡器事業今年以來已連續數月呈現大幅成長。

展望2021年第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。持續看好旗下EMI材料、衡器事業體於下半年展現良好成長表現，其中衡器事業隨著萬物連網趨勢及疫後無人化經濟催化下，持續加速智能衡器市場發展，有望創造衡器事業保持良好成長動能。此外，鼎炫-KY看好各國加速5G技術發展及提高普及率，亦積極研發多款應用5G技術新款材料新品，有望於年底投產上市，增添EMI材料事業新一波銷售，惟雙事業整體訂單出貨狀況仍需審慎觀察上游缺料狀況及貨運產能的影響。

(時報資訊)

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