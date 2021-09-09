PLATTS報導，中國大陸即將進入十一長假，運輸供應鏈緊縮預期心理，韓國輕油裂解廠將進入歲修旺季，激勵最近乙烯報價勁揚65美元，漲幅逾6％，每噸報價站上1千美元，來到1,030美元，苯原料也小漲墊高至1,010美元，EG、SM也彈升10～15美元。台塑化（6505）、中油及南亞（1303）營運加分進補。

影響所及，在成本、供需趨緊支撐下，遠東區五大泛用樹脂延續高檔態勢。EVA因旺季、太陽能需求升溫，再度強彈88美元，衝破2600美元整數關卡，達2638美元，續創新高；PS、PP也上漲10美元、5美元；PVC、PE、ABS持平走堅。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、國喬（1312）營運勝出。

廠商表示，大陸PVC今年新增產能不大，近期預期計劃檢修企業有所增加，貨源供應較為緊趨，挺價意味明顯。此外，受颶風「Ida」影響，美國海灣部分地區及裝置電力中斷、裝置停產數周，也形成短期利好。大陸經濟延續穩定恢復勢頭，PVC下游消費穩中有升，短期價格易漲難跌。

PE進入金九銀十開端，預期下游各行業需求有所增加，開工或將小幅提高，對原料市場存一定支撐。PP隨著高溫天氣結束，部分領域開工將有所恢復，而中秋、國慶節臨近將進一步帶動包裝及注塑等領域的需求，有助9月需求改善。整體來看，PE供應較PP略偏緊，走勢或仍強於PP。

此外，大陸家電需求仍然清淡，保溫板需求較好，PS開工率72.9％；ABS開工率94.07％，吉林石化9月預計檢修，天津大沽、樂金甬興和惠州、上海高橋正降負檢修，終端仍剛需為主。

SM在原料乙烯、苯原料上漲拉抬，支撐價格走堅墊高，但需求增量不及供應，短線窄幅震盪。

(時報資訊)

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