中國國務院總理李克強出席大湄公河次區域經濟合作第七次領導人會議表示，要加強貿易投資，共促經濟復甦，加速核准並盡快實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），落實中國—東協自由貿易區升級議定書，並為包括次區域國家在內的各國發展注入強勁動力。
陸媒引述李克強表示，將充分發揮中老鐵路即將通車的示範帶動作用，加快建設中泰鐵路、金邊—西哈努克港高速公路等重大項目。此外，還將積極推進區域電力協調中心建設，推動高水準對外開放，歡迎各國企業赴中投資，堅持對內外資企業一視同仁。
李克強指出，中國將繼續在力所能及範圍內，優先向湄公河國家提供疫苗等醫療物資援助，願利用已設立的公共衛生專項資金，展開疫情監測和傳染病防控合作。
(時報資訊)
35031.07
-68.93(0.20%)
04:58
4514.07
-5.96(0.13%)
04:58
15286.64
-87.69(0.57%)
05:16
3377.68
-42.05(1.23%)
05:16
30008.19
-173.02(0.57%)
14:15
3114.70
-48.29(1.53%)
17:03
25716.00
-604.93(2.30%)
16:08
3693.13
+17.94(0.49%)
15:00
14698.53
+10.45(0.07%)
16:29
7017.82
-77.71(1.10%)
19:21
6655.21
-13.68(0.21%)
19:21
15574.56
-35.72(0.23%)
19:21