除了中央推出五倍券振興經濟之外，針對疫情影響最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈及夜市，高雄市政府9日宣布，將推出「高雄開就賺」振興活動，內容除了高雄市長陳其邁先前預告加碼的「高雄券」之外，也將比照去年推出抽獎活動，並結合業者祭出各項超狂優惠，吸引購物消費潮。

高雄經發局長廖泰翔9日表示，高雄市政府將結合數位振興券，消費滿五千送一千元高雄券。除了結合數位之外，高雄券的規劃，將針對全市餐飲、旅宿、百貨，讓消費落地高雄，達到「精準振興」的效果。

經發局指出，此次配合五倍券，高市府推出「高雄開就賺」振興活動，陳其邁市長責成史哲副市長、羅達生副市長，以高雄好家載研發小組為基底，進一步納入高雄銀行與相關單位，組成振興小組研討高雄的振興方案。

該局表示，透過密集會議與大量的資料收集與分析之後，高雄振興方案訂定了四大戰略，包括消費落地、精準振興、數位紙本雙重對接、夜市商圈再加碼等，將會與業者的加碼方案，擴大合作，讓五倍券、高雄券與業者加碼，發揮加乘效應，「五倍變六倍、優惠再翻倍」。

高雄經發局說，有別於其他縣市，民眾必需在高雄消費五倍券，才可領取高雄券，達到「消費落地」、落地消費的乘數效果。

該局指出，自疫情散布以來，經濟上受損的產業，多集中在餐飲、旅宿、百貨業，相對來說，電商、連鎖賣場、外送業者等反而獲利，製造業營利也不斷創新高，因此，此次高雄市通用的高雄券，都是50元小面額，就是為了讓民眾便於使用在上述受創最深的產業，達到「精準振興」的目標。

不過，經發局強調，全高雄的店家，都是可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。

經發局表示，高雄券將串連數位與實體振興券消費，不僅全市均可使用，還可登錄發票抽獎，越早使用中獎機率加倍，來高雄花振興券最划算。

(時報資訊)