美股走勢持續強勁，雖然聯準會（Fed）政策的不確定性、變種病毒蔓延、通膨等隱憂未解，但美股迄今仍不見動盪，依舊於高位徘徊且時不時創新高；近期美國總統拜登受阿富汗撤軍影響，支持率跌破50%，外媒報導指出，支持度和股市可能存在著關聯性，支持度下降，股市則續強。

《MarketWatch》記者赫伯特（Mark Hulbert）撰文指出，兩者之間可能存在這關聯性，從歷史上來看，總統支持率貌似和股市成反比，當總統支持率低於50%時，股市的表現最亮眼。

據政治數據網站《五三八（FiveThirtyEight）》綜合民調顯示，拜登支持率8月16日跌破50%，自那時起，標普500指數上漲近1%、那斯達克指數漲近4%。

報導稱，當然，這僅是一個數據而已，但綜觀歷史，赫伯特援引加州大學聖塔芭芭拉大學數據發現，發現總統支持度和標普500指數的實際回報率，當美國總統支持度低於50%，且高於35%時，股市的表現最好，平均年化報酬率為12.9%。

但這也並非完全成反比，當總統支持率摜破35%，股市一樣會遭受重挫，平均年化回報率約-13%，不過這種情況很罕見，從1970年以來，以1973年至1974年間總統支持度最低迷，當時水門醜聞急遽升溫，最終時任美國總統尼克森（Richard Nixon）請辭下台。

赫伯特補充，一種理論認為，當總統支持度過高時，市場會開始感到緊張，擔憂美國經濟政策大變的可能性上升，這並非新理論，從華府的政治僵局可以看出，股市平均表現更好。

(時報資訊)

#美股 #拜登 #支持率

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
30008.19 -173.02(0.57%)
14:15
南韓KOSPI
3114.70 -48.29(1.53%)
17:03
香港恆生
25716.00 -604.93(2.30%)
16:08
上證指數
3693.13 +17.94(0.49%)
15:00
深圳成指
14698.53 +10.45(0.07%)
16:29
英國FTSE
7017.82 -77.71(1.10%)
19:21
法國CAC
6655.21 -13.68(0.21%)
19:21
德國DAX
15574.56 -35.72(0.23%)
19:21

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