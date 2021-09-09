中國人民銀行副行長潘功勝在記者會表示，在市場的互聯互通方面，將不斷擴大港澳投資者投資大陸資本和債券市場，並預告「跨境理財通」和「債券通」的「南向通」將於近日正式啟動。

潘功勝指出，為加大金融支持前海和橫琴的力度，人行正引導香港和澳門的金融管理部門，制定金融支持兩地改革開放的專門文件。他並表示，香港的人民幣資金池為推動人民幣國際化提供重要支持，未來跨境人民幣業務創新試點將在前海地區先行先試。

香港金管局稍早表示，「跨境理財通」的籌備工作已進入最後階段，適時將會公布細節。港媒引述消息指出，香港政府計畫於10日下午舉行「跨境理財通」啟動儀式，但正式實施時間仍有待大陸監管機構公布修訂後的業務試點細則，預計相關資訊很快就會釋出。

(時報資訊)

#跨境理財通 #人行

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