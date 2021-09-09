連鎖家具詩肯（6195）8月合併營收1.52億元，較去年同期減少28％，詩肯表示，主要是進入農曆民俗月的傳統淡季，消費趨保守，加上去年基期較高所致，累計前八月合併營收達14.48億元，年增13.66％，仍創歷史新高。

詩肯表示，台灣防疫降為二級，零售業消費力道逐步回升，但進入傳統民俗月，整體房市交易相對冷清，交屋時程遞延，影響家具消費需求，加上政府即將推出振興券，導致民眾有延遲消費心態，都是8月營收表現不佳的原因。

而在新加坡NOVA方面，詩肯表示，受到鄰國馬來西亞封鎖措施影響，進貨遞延，但隨著9月馬國逐步復工後，進貨狀況也會恢復正常，營運狀況可望回升。

詩肯指出，進入9月消費力道本應有一波爆發潮，但近期國內疫情有升溫跡象，因此不論是房市或是零售市場充滿不確定性。

截至8月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三品牌全台分別有77、49、3店，共129店。接下來展店重心仍以複合店型為主，繼去年中進駐內湖開出首間量販型門市，今年9月再進駐全聯位於南港旗艦超市，新店型採多品牌經營，可發揮相互導客效果、提高客單價，同時也會持續開發異業結盟的機會，政府即將在10月推出振興券，有望挹注第四季消費旺季。

(時報資訊)

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