廣華-KY（1338）自結，8月合併營收5.54億元，月減5.12％、年增8.41％；累計前八月合併營收44.82億元，年增29.97％。

廣華表示，8月在主要客戶保持良好的拉貨力道下，單月營收仍保持年增率正成長，惟品牌車廠暑休傳統淡季，加上疫情加劇全球車用晶片短缺問題無法解決，導致中國大陸各品牌車廠整車生產節奏的問題逐步顯現，使得廣華部分新車訂單有遞延出貨情形。而從8月大陸各車廠乘用車生產分析，由於自主品牌供應鏈自主性比較高，產量仍較去年同期成長10％，合資品牌則受限於晶片短缺壓力產量較去年同期減少24％，大部分車廠陷於新車交收速度緩慢甚至無車可交的困境，因此廣華仍謹慎面對大環境的不確定性因素，並做適當的因應對策，藉以降低對營運的影響數。

展望第三季，廣華維持審慎樂觀看法，表示雖第三季為傳統汽車產業淡季，但除了汽車產業持續加速發展電動車，帶動廣華輕量化、環保等設計的汽車加飾件與客戶共同開發的腳步外，由於大陸汽車經銷商庫存預警指數於8月仍持續降低，較7月減少0.6個百分點至51.7％，加上大馬疫情逐漸走穩，晶片短缺問題有望在第四季產業旺季前逐步改善，預期品牌車廠在庫存去化後的備貨力道將有望增溫，有助於廣華整體營運保持良好的成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意