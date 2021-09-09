金融好年冬，金管會9日公布，今年前七月銀行、保險及證券期貨業稅前獲利共達6,562億元，較去年同期大增近2,219億元，創歷史同期新高，且只差194億元，就可破歷年全年獲利紀錄，8月鐵定就創新高。

而保險及證券期貨業前七月稅前獲利都已超越2020年全年，主要是壽險業前七月投資收益高達8,331億元，應是歷年新高紀錄，帶動壽險業前七月稅前獲利已達3,042億元，比去年同期多賺1,537億元，成長幅度達123％。產險業前七月稅前則賺150億元，同比也成長51.5％，

證券商前七月稅前獲利亦逾772億元，比去年同期多賺逾467億元，亦是獲利創高的主因。另外投信業前七月稅前獲利91億元，亦比去年同期多賺近30億元，期貨業前七月稅前獲利30.09億元，則是比去年同期減少3.66億元，是三業中唯一衰退者。

目前銀行業算是獲利平穩，前七月稅前獲利2,476.4億元，比去年同期多賺137億元，銀行局副局長林志吉表示，主因是放款持續成長，淨利息收入增加所致。而銀行業2020年全年稅前獲利3,708億元，僅是史上第四高，歷史高點是2019年的4,071億元。

若銀行依現有獲利成長速度，全年稅前獲利應有機會破3,900億元，保險及證券業到年底前獲利不回吐，則2021年全年金融業稅前獲利有機會破8,000億元，創史上最賺錢的一年。

(時報資訊)