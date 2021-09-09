【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，又有一家汽車製造商將退出印度市場，消息人士透露，美國福特汽車將停止在印度生產汽車，並將關閉在該國的兩座工廠。

一名消息來源表示，福特做此決定，是因為繼續經營印度市場仍將無法獲利，而這個過程需要約一年時間才能完成。

第二名消息人士則表示，這家美國汽車製造商將透過進口繼續在印度銷售部分福特汽車，該公司也將繼續支援經銷商，以服務現有客戶。

福特尚未回復媒體置評請求。

如果傳聞屬實，福特將是最新一家在印度停產的汽車製造商。此前通用汽車和哈雷摩托車（Harley-Davidson）等公司都已經退出這個曾被寄予厚望的市場。

(時報資訊)