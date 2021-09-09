汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結8月合併營收6.25億元，月增18.75％、年增48.56％，累積合併營收為44億15萬元，年增47.96％。和大表示，8月營收改寫近33個月新高紀錄，主要受到上半年度延遲出貨及微幅調漲產品報價所帶動；和大也確定公司業績回到上升走勢，表示對未來營運保持樂觀。

和大指出，上半年受到現場人力缺口影響，公司仍持續增補人力，但缺口仍難在短期補足，為因應客戶往後新訂單挹注，下半年嘉義大埔美三廠將機台預計先啟動4條自動化AI智能產線，可為未來營運注入成長動能，為了超前部署擴增產能，預定啟動第五廠之規劃，期能在年底到明年初動工，另標購嘉義大埔美園區土地約5,500坪做為第六廠建廠土地。

和大指出，各國政府為落實減排目標，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，和大也持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，和大在新能源車傳動減速機構的研發已具競爭優勢，進而精進整體營運成長動能。

(時報資訊)

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