大陸金融監管部門據傳已允許恒大集團與金融機構債權人，針對現有融資償還期限重新進行談判。
外媒引述知情人士透露，在恒大發生多筆貸款還本或付息逾期事件後，大陸國務院金融穩定發展委員會於8月同意恒大與銀行協商展期的提議，集團也已聯絡多家債權銀行和信託公司。
消息指出，相關情況顯示恒大將有望在監管部門的支持下，與債券金融機構進行融資展期或削減利息等交涉。但目前尚不清楚實際談判進展，包括恒大是否考慮針對未到期債券談判展期。
此外，儘管恒大的主要債權行近期仍在討論是否成立債權人委員會，以協調還款事宜，但監管部門和金融機構決定給予恒大更多時間化解其流動性危機，而非立即採取更嚴厲的措施。
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