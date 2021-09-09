（波力集團創辦人兼波力環球總經理洪進山(左)9日與聽儷科技執行長藍心簽約，波力正式投資入股新創公司聽儷科技。圖／沈美幸）

宅經濟當道，全球最大碳纖維曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）9日宣布，投資入股全球首家經營聽覺電商平台「iTinney愛聽你」的新創公司聽儷科技，持股超過一成。波力集團創辦人及波力環球總經理洪進山表示，波力與聽儷科技執行長藍心經營理念契合，波力投資入股帶有公益性質，不求投資要回收，未來雙方還將攜手進軍大陸聽障電商平台。

聽儷科技執行長藍心年僅23歲，目前台灣師範大學研究所一年級生，在大學就讀台師大企管系求學期間，曾獲傑出學生，三年前，在企管系教授張佳榮帶領下，參與波力數位化產學合作案，協助波力建置線上電商平台。藍心今年三月創業，成立聽儷科技，針對台灣約30萬視障人口，建置全球首推情境式聽覺體驗的電商平台，全球視障人口達22億人。洪進山近年致力打造正能量運動生態圈，在友善社會的堅持下，看到新創事業難得有明確的友善實踐理念，共鳴之中，才決定投資臺灣新創電商團隊「iTinney聽儷科技」。

藍心強調，「iTinney愛聽你」電商平台以聽覺為導向，產品強調天然、環保及公益，經營理念要對人類、社會、動物、環境及伙伴友善，透過說故事方式，利用數子，方便視障友善使用介面的電商平台購物。

聽儷科技與波力集團攜手打造公益生態圈，串聯偏鄉小學導入音樂演出教育與服務，藉由「iTinney愛聽你」電商平台的會員機制，讓每一筆消費轉為支持弱勢就業的實際行動。

洪進山表示，藍心當初協助波力數位化，雙方認識多年，波力投資入股聽儷科技，持股一成以上，雙方會在羽毛球生態圈、運動生態圈及聽覺電商平台三方面合作，但波力羽球及運動產品還是會在波力線上電商銷售不會透過聽覺電商平台販售，未來雙方將攜手進軍大陸聽障電商平台。

波力上半年EPS從去年同期1.05元遽減至0.35元，8月合併營收1.75億元，年成長30.3％；前八月合併營收7.73億元，年增加11.10％。波力期望今年營收及獲利都能超越2019年。

(時報資訊)

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