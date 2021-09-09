【時報記者郭鴻慧台北報導】越南疫情嚴峻，製鞋業者越南廠暫停喊卡的時間越來越長，8月營收受到重擊，豐泰(9910)月減4成、年減4成，志強-KY(6768)月減逼近6成、年減37.4%，寶成(9904)8月營收雖尚未出爐，但恐也不容樂觀。由於越南疫情反覆，使得製鞋業越南廠停工由7月中延長到9月中，衝擊營收大幅減少，今年第3季營運都將受到影響。

豐泰越南DV、DP、DO、DVM、DS廠因疫情因素配合當地政策暫停營運，沒想到自7月17日起停工一路延長至9月15日，停工期約長達兩個月。豐泰7月合併營收已創下5個月來新低，沒想到8月營收比7月還要再減4成，法人對第3季營運表現保守以待。豐泰8月營收34.47億元，月減41.28%，年減少40.68%。前8月營收483.52億元，年增加7.41%。

全球最大足球鞋製造商的志強8月合併營收僅3.91億元，月減59.3%、年減37.4%，是今年以來的新低；前8月合併營收90.73億元、年減3.5%。志強董事長陳維家在法說會時指出，大家可以樂觀期待運動產品業的訂單，其實訂單滿到爆，滿到明年底是很確定的，並認為此次疫情發覺把訂單放在一個籃子裡真的有危險，公司也感受到問題所在，往後擴充產能，印尼是首選第一個區域。

寶成越南6個廠區，鞋類產能占寶成公司全球產能的45％，自7月14日起停工至今，至目前為止，復工時間尚無具體時間，將依循越南當地政府相關規定辦理。寶成7月營收月減22%、年減11.8%，雖然8月營收還沒有出爐，不過，法人預期8月營收影響恐將更大。

(時報資訊)

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