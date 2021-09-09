電梯大廠崇友實業（4506）受惠於新梯、汰舊換新訂單完工認列挹注，8月合併營收3.95億元，改寫歷年同期次高記錄，月增2.95％，累計今年前八月合併營收為28.46億元、年減3.52%。
崇友表示，8月營收主要受惠台中水湳國際健康產學園區大樓、桃園集合住宅大樓等大型新梯，及新北市新店區住宅大樓電梯汰舊換新訂單完工認列挹注，目前整體新梯、汰舊換新業務同步隨著營建業者出工率改善，而保持完工認列進度，維修保養業務穩定營運貢獻，帶動營運在疫情干擾多變環境下，仍展現良好營運動能。
崇友指出，房市遞延性買盤逐步出籠，帶動建商不畏適逢傳統民俗月期間推出新建案，即將迎來928房市檔期，有機會進一步推升建商推案力道及推案規模，有助於創造新梯業務良好接單環境。
展望第三季，維持審慎樂觀看法。目前資金行情充沛、低利環境延續下，房市表現值得期待，雖然目前新梯、汰舊換新業務訂單完工認列進度仍需視台灣疫情狀況而定，但接單策略仍以持續深化新梯、汰舊換新、維修保養三大業務為主軸。
目前三大業務接單表現已超越目標，並到達歷年新高水位，透過持續投入新科技技術、節能環保、以及超高速電梯等研發設計，可望帶動未來營運成長動能。
(時報資訊)
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