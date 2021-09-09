【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三白宮提出極具野心的太陽能電力發展綱要，目標是到2050年太陽能將供應全美近一半電力。

根據這項計畫，美國的太陽能發電占比將從2020年的3%，提升到2035年的40%，最終在2050年達到45%。

為了實現這個藍圖，美國政府需要在各產業投入龐大支出。美國的太陽能裝機量在2020年創下歷史新高，但為了達成遠大的目標，到2025年，美國每年的太陽能新增量能必須年年翻倍，並在2025年至2030年之間，每年的太陽能新增量能必須較2020年高出3倍。

過去10年來，成本下滑和稅負優惠等支持性政策帶動美國的太陽能發電強勁增長。

這份由美國能源部太陽能技術辦公室（Solar Energy Technologies Office）和國家可再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）發布的報告指出，到2050年，太陽能發電量必須達到1,600GW，超過目前美國住宅和商業建築的總耗電量。

這項太陽能研究報告是基於拜登政府更大規模的計畫，即到2035年實現零排放電網，並在2050年實現更大規模的能源系統去碳化。其他零碳排能源，尤其是風力發電，將補足非由太陽能供應的部分。

(時報資訊)