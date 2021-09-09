大陸醫療數據公司零氪科技據於7月份停止美國IPO計畫後，傳將在轉往香港上市前，再以非公開的方式進行一輪融資。

外媒引述消息人士透露，獲阿里健康投資的零氪科技正在考慮籌資2億至3億美元，在籌資之際，零氪科技同時考慮赴香港IPO，但相關事項仍在研議中，公司尚未做出決定，相關融資和香港IPO的計劃與細節仍可能改變。

零氪科技先前曾表示，上市集資所得將用於加強研發能力，並投入投資和收購事項。

路透早先報導，零氪科技於6月申請在美國IPO，並預計於7月8日美國市場收盤後為其股票定價。不過大陸政府表示將全面加強對境外上市的中國公司的監管後，不僅引發在美國上市的中概股拋售潮，多家原擬赴美上市的中企也暫緩IPO計畫。

(時報資訊)