（北富銀、彰銀共同主辦台灣半導體通路商世平聯貸案 9日簽約完成。照／業者提供）

由台北富邦銀行與彰化銀行共同統籌主辦之世平集團─世平興業股暨世平國際(香港)新台幣140億元暨美金2.4億元聯合授信案9日正式簽約，超額認購近1.5倍 。

除北富銀與彰銀外，世平集團這次聯貸案另有兆豐、玉山、中銀、華南、合庫、國泰、台企銀、遠東、台銀、農金合計12家金融機構熱烈響應，超額認購近1.5倍，為大聯大集團迄今認購規模最大之貸款，更是台灣半導體零組件通路商歷年來金額最大之聯貸案，深具產業指標性。銀行團對此筆聯貸為世平集團的業務擴張提供有力支持，也代表金融同業對世平集團營運成效的肯定與未來發展潛力的信心。

世平集團身為大聯大集團的重要子公司，作為大聯大集團策略目標的最佳引擎，在有效的經營管理，保持彈性並視集團需要調配資源配置，依循大聯大集團完成全球佈局、數位轉型、人工智能等重要里程碑功不可沒。

北富銀表示，此次聯貸案中，北富銀運用金融授信專業及豐富的在地經驗，為企業資金需求提供客製化的融資結構規劃，協助持世平集團獲取穩定資金支持，更彰顯北富銀積極推動台灣產業成長及協助企業擴展海外經營版圖的決心。今年是富邦金控成立60周年，北富銀長期以來以正向的力量扶植台灣產業發展，總是早一步掌握客戶需求，隨經濟成長及台商向外佈局，除於兩岸皆擁有子行外，於越南、新加坡、印尼、澳洲等地皆設有據點，與企業夥伴並肩成長。

(時報資訊)

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