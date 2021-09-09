精誠資訊（6214）公告8月營收達28億元，較去年同期大增74.6％，也是連續6個月創下單月同期新高，年增率連續6個月達雙位數成長。累計今年前8個月營收達195億元，年增28.17％。

精誠表示，8月營收較去年同期大幅成長74.60％，主要貢獻來自於因防疫而發酵的電商宅經濟、遠距辦公等雲服務，以及精誠專注投資發展多雲混合服務所帶來的跨界異質平台整合等重大專案。此外，公部門的大型專案驗收認列對營收的成長也帶來顯著的貢獻。

另外，投資併購敦新科技等公司，以強化雲服務生態圈所帶來的綜效，以及政府機構、金融業、高科技製造業於數位轉型的投資持續成長，也是精誠8月份營收大幅增長的原因。

展望接下來營運，精誠表示，數位轉型以及雲端將會是未來營運動能，疫情衝擊下，產業面臨前所未有的營運挑戰，而數位轉型多年來一直都是台灣產業追求與追趕的議題，而在企業加速數位轉型腳步的同時，公有雲、私有雲需求也倍增。在新經濟模式下，不少企業則採取採虛實整合、跨境運營，其IT環境大部分也是公私有雲混合並存。

以上半年來看，精誠在VAD加值型代理經銷業務營收比重擴大至57％，不過因為這部分的毛利較低，也導致上半年毛利率較去年同期下滑，但因為費用控管得宜，上半年整體稅後淨利仍優於去年同期表現。

展望接下來營運，精誠表示，因應數位轉型浪潮，以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都是精誠去年至今的營運動能。此外，證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機，也為精誠挹注動能。

此外，第三季底，精誠將推出全新雲端平台，將公有雲以及其他雲端產品整合起來，放在平台上讓客戶選擇，以代理經銷的模式販售，預期第四季將可看到成效。而精誠今年旗下雲服務的營收，將有望較去年同期成長4成，達佔全集團總營收約兩成的目標。另外，第四季則是專案驗收認列的時期，預期第四季將有望成為全年營運高峰。

(時報資訊)

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