振興五倍券10月8日發放，數位綁定從9月22日起。經濟部設下今年有2成比例、400萬人選擇數位券目標，將是去年三倍券數位人數的2.3倍，挑戰不小。不過經濟部認為，今年有八大加碼券、公股行庫與民間商家推很多優惠，對達標有信心。

今年五倍券將力衝信用卡、行動支付、電子票證的數位綁定，不過去年三倍券僅有8％、176萬人選擇數位，相對領取紙本92％，比例非常低，因此今年五倍券首要就是提升數位目標。

經濟部中小企業處長何晉滄對此表示，今年訂下2成，至少400萬人使用數位券目標。因為今年加碼券有好食券、地方創生券等需使用數位方式，加上公股行庫、民間商家會推很多數位優惠，因此對達標有信心。

經濟部表示，數位允許共同綁定，人數以五人為上限，並縮短回饋週期，至少每月回饋一次；此外亦會設計數位「識別標章」，供店家辨識，讓民眾可獲得等同紙本券相同優惠。

如何出示數位標章？經濟部表示，主要方式有兩種，一種是數位綁定時直接登錄，像是信用卡與電子票證先到業者網站，完成綁定後下載數位標章，到店家消費時直接出示標章。行動支付則是開啟APP，在五倍券頁面登錄，到店家消費時開啟APP即可。

另一種是到五倍券網站登錄，以身份證字號或健保卡號登錄個人資料，就可以取得數位綁定及QRCode標章，到店家消費時出示即可。

數位綁定，個人綁定期間自9月22日至2022年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許新增共同綁定人或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

(時報資訊)