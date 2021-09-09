【時報-台北電】彰銀(2801)110年8月合併稅前盈餘9.61億元，前8月合併稅前盈餘69.04億元，稅前每股盈餘0.66元；稅後盈餘58.2億元，稅後每股盈餘0.55元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#彰銀 #合併

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