東捷資訊（6697）9日公告8月營收達0.84億元，年增39.73％；累計1～8月營收為9.59億元，年增25.72％。東捷資訊表示，營收成長原因為客戶數位轉型需求持續增溫，以及為跨國電子元件製造商打造「詢報價管理系統專案」開始認列營收所致。

受新冠疫情影響，全球供應鏈陸續傳出原物料短缺、產線斷鏈風險，令製造業飽受衝擊，同時也開始重視供應鏈管理的重要性。

東捷資訊表示，旗下產品除以企業邁向數位管理必備的SAP ERP系統以外，也打造全新「雲端詢價採購系統」（EPM），讓企業與供應商在平台共享詢價資源與進行議價，藉由跨平台載具操作、即時資訊的數位化管理，結合電子簽核機制，提升詢比議價效率，大幅節省溝通時間與作業成本。

此外，系統亦提供視訊、語音、錄音、文字與檔案等規格儲存溝通歷程，並採用全球數十種掃毒軟體在上傳檔案時同步掃毒檢核，保障資訊安全。因應企業跨國採購需求，系統提供多國語系及交貨幣別換匯設定，並主動更新提供每日數十種大宗原物料期貨價格，以及大宗原物料未來90天趨勢預測，做為採購議價參考，分析交易價格是否合理，讓企業選擇最有利、正確的採購方案。

東捷資訊營運長劉新正指出，目前持續協助企業建立高效的供應鏈端解決方案，「雲端詢價採購系統」（EPM）提供企業在採購時，更快速媒合找到最適切的供應商與價格，此系統可根據客戶需求，串聯東捷資訊自行研發、適用各產業領域的「供應商交期管理系統」（DMS）、以及高彈性、即時化資訊的「WMS智慧倉儲解決方案」；搭配「運輸管理系統」（TMS），有效掌握產品降低庫存與成品滯留倉庫天數，並結合供應商評鑑管理、先進規劃排程系統（APS）、AI精確預測成本與銷售情況，透過數據分析優化物料價格、備料數量、最佳庫存時間，統一整合下單、採購、製造、配送與退貨流程。

展望接下來營運，東捷資訊持續看好企業數位轉型帶動整體營運，同時也觸及更多產業客群的發展，目前亦成功取得全球濾水設備大廠與知名日用消費品製造大廠系統建置導入案，陸續加入營運貢獻，預計將為今年整體營運動能添柴火。

(時報資訊)

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