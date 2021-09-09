倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開低震盪走高，終場上漲33.84點，漲幅0.2％，收在17,304.33點；櫃買指數亦同步揚升2.95點，漲幅1.41％，收在211.77點；三大法人進出方面，外資續賣6.68億元，投信轉買3.47億元，自營商續賣5.07億元，惟外資法人於台指期續買1,043口多單，累計淨空單部位為11,655口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股近期儘管受到Delta病毒襲擊利空衝擊，遭受到無情的打擊，惟隨加權指數9日盤中最低點再下探至17,122點，眾多股票都已陸續出現低接買盤進駐，包括聯電、世界、智原、創意、M31、通嘉、金像電、榮科、宣德、嘉澤、立敦、台嘉碩、辛耘、太極、漢磊、越峰、昱捷、系統電，紛紛「強勢回歸」。

個股方面，本周納入投資組合的中華化，股價力抗8日尾盤下殺、留長上影線壓力，9日止穩強勢收漲停，顯見內資大戶心態仍積極偏多，預期後市仍有續漲機會可期。

展望後市，就技術面觀察，台股隨「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線同步翻揚，基於對稱性理論，高度預期本次加權指數回測月線支撐位置區附近，將可望是另一次右肩對稱性買點。

選股方面，則有「三大主軸」值得留意的，第一，晶圓代工、IP、ASIC、矽晶圓及封測族群；第二，在電動車商機下，相關受惠股包括二極體、導線架、電池材料、第三代半導體及車電概念股等；第三，Space X星鏈計畫助攻的低軌道衛星受惠股，例如台揚。

此外，至於長榮、陽明，則是上漲時機未到，若近期可帶量轉強，將可望迎來一波大漲機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意