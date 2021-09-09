中國恒大集團近日2度受到國際信評機構調降信用評級，於此同時，據傳恒大已通知兩間銀行，暫停在21日支付本月的貸款利息。接連舉動加重了市場對恒大發生信貸違約的擔憂。

據美國之音、香港經濟日報、香港01報導，國際信評機構穆迪近日將中國恒大及其子公司的評級從「Caa1」下調至「Ca」，展望為「負面」。這是今年內，穆迪第3次下調恒大的信用評級；隨後於8日，另一個國際信評機構惠譽也宣布將恒大和子公司天基控股的長期外幣發行人違約評級從CCC+下調至CC。CC 評級被定義為信用風險「非常高」。

惠譽在聲明中指出，恒大面臨的情形包含信貸風險有流動性緊張、合約銷售下降、解決拖欠供應商和承包商債務壓力增加、資產處置進展有限等。穆迪則直接點名，認為恒大「可能會在不久的未來發生違約」。

屋漏偏逢連夜雨，恒大於8日傳出，已經通知兩間銀行，暫停支付9月21日到期的貸款利息。據報導引述知情人士說法，恒大明確告知其中一間銀行，集團的財務部門不會簽字同意支付利息，並要求銀行方等待即將敲定的展期方案。

此外，自本月初以來，恒大還推遲了向多家信託機構支付相關款項的計畫。

據報導，恒大的塗料供應商三棵樹於8日發布公告，指出截至8月底，恒大逾期的票據金額達人民幣3.36億元（約新台幣14.4億元），已兌付金額為2.3億元，其中2.2億元是「以房抵債」。尚有1億元逾期未兌付，目前正在與恒大協商。

報導指出，恒大為了追求快速發展，透過併購、融資等手段，然而在此過程中債務缺口也越來越大，目前僅債務利息，就高達3000多億美元。恒大的諸多舉動均引發市場的擔憂，認為恒大將發生信貸違約的情形。

日前中國監管部門警告，恒大債台高築，如果局面不能穩定下來，將會在中國的金融系統中引起大面積的風險。然而有分析人士認為，儘管恒大債務纏身，北京不大可能讓這樣一個龐然大物轟然倒塌，可能會迫使它縮減債務，降低違約風險。

據公開資訊，恒大近期持續拋售資產，包含房地產、企業持股與旗下的恒大汽車及恒大物業部分股份。此外，也有傳言恒大打算出售旗下的足球隊。（編輯：張淑伶）1100909

(時報資訊)