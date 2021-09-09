美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示，預計在未來5年內，互聯網零售市場，將會從目前奠基於電子商務形成的萬貨商店（Everything Store），轉變為萬物到家（Everything Now）。他並指出，預計至5年後，即時零售的市場規模將有機會達到人民幣（下同）1兆元。

美團8日舉行「2021美團閃購數字零售大會」，匯集數百個品牌商和連鎖商超代表，共同探討即時零售市場的數位化升級進程。王莆中表示，隨著現代化、城鎮化，配送網路的覆蓋越來越廣闊，消費者的即時滿足需求將會強化，未來用戶消費習慣也會向即時送達轉型。

陸媒報導，美團接下來將會與連鎖商店和超市合作，發起「百城萬店行動」，計畫在5年內在美團閃購上幫助100個品牌突破十億元交易額。

(時報資訊)

#美團 #互聯網 #零售市場 #電子商務

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
30008.19 -173.02(0.57%)
14:15
南韓KOSPI
3114.70 -48.29(1.53%)
17:03
香港恆生
25716.00 -604.93(2.30%)
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上證指數
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深圳成指
14698.53 +10.45(0.07%)
16:29
英國FTSE
7014.51 -81.02(1.14%)
19:11
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6654.17 -14.72(0.22%)
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德國DAX
15572.99 -37.29(0.24%)
19:11

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