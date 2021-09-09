美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示，預計在未來5年內，互聯網零售市場，將會從目前奠基於電子商務形成的萬貨商店（Everything Store），轉變為萬物到家（Everything Now）。他並指出，預計至5年後，即時零售的市場規模將有機會達到人民幣（下同）1兆元。
美團8日舉行「2021美團閃購數字零售大會」，匯集數百個品牌商和連鎖商超代表，共同探討即時零售市場的數位化升級進程。王莆中表示，隨著現代化、城鎮化，配送網路的覆蓋越來越廣闊，消費者的即時滿足需求將會強化，未來用戶消費習慣也會向即時送達轉型。
陸媒報導，美團接下來將會與連鎖商店和超市合作，發起「百城萬店行動」，計畫在5年內在美團閃購上幫助100個品牌突破十億元交易額。
(時報資訊)
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