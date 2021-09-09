【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(9)日發佈迅鯤900T，是聯發科迅鯤系列行動計算平台的新成員，豐富聯發科技在行動計算市場的產品組合，協助平板電腦、可攜式筆記型電腦等產品的行動計算體驗全方位升級，搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。

儘管市場對疫情後筆電景氣出現雜音，但多家研究仍看好今年整體NB市場持續成長，且由於缺料問題，儘管第四季市場需求可出現緩和，但仍會有回補庫存的需求，出現明顯下修的機率不大。近年行動計算裝置市場快速發展，消費者對平板電腦的功能和體驗需求也日趨多元化，聯發科針對行動計算市場推出了迅鯤系列平台，整合計算、通信、多媒體、AI、遊戲、無線連接等多領域技術優勢，為行動計算裝置帶來強勁計算力和超低功耗特性，更進一步賦能裝置製造商，打造更加符合用戶和市場需求的利器。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，聯發科迅鯤系列平台為行動計算裝置提供堅實的算力基礎，將持續豐富迅鯤產品組合，擴展技術優勢，協助平板、筆電廠商打造行動計算產品。用強勁計算力、出色的影音多媒體、流暢的遊戲體驗、先進的5G和無線連接技術升級用戶的商務辦公和娛樂體驗。

迅鯤900T基於6奈米先進製程製造，採用八核CPU架構設計，包含2顆Arm Cortex-A78超強性能核心和6顆Arm Cortex-A55高能效核心，搭載Arm Mali-G68 GPU和AI處理器聯發科技APU，可為裝置提供強勁的行動計算力。

聯發科迅鯤系列平台現已被全球多家裝置廠商廣泛採用，打造出包括Chromebook筆記型電腦、平板電腦等在全球熱銷的行動計算裝置。

(時報資訊)

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